Material apreendido pelo 21º BPM - Reprodução/ 21º BPM

Material apreendido pelo 21º BPMReprodução/ 21º BPM

Publicado 27/02/2022 12:00

Policiais Militares do 21º BPM recuperaram uma moto roubada e prenderam dois acusados após tentativa de assalto no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti. As identidades dos presos não foram divulgadas.



Segundo informações do Batalhão, agentes estavam em patrulhamento pela Rua da Matriz, quando tiveram a atenção voltada para populares que estavam gritando “assalto”. Imediatamente, os policiais identificaram os dois suspeitos e os detiveram.



Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, dois aparelhos celulares, dinheiro em espécie e uma motocicleta.



A ocorrência foi encaminhada para registro na 64ª DP (Meriti).