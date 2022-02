Da esquerda para a direita: Pedro Rodrigues, conselheiro tutelar; Dra Sandra Ornelas, diretora de departamento das Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM-RJ); Marcelo Rosa, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Roberta Queiroz, secretária municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial e a Dra Bárbara Lomba, delegada da DEAM-Meriti - Raiane Magalhães

Da esquerda para a direita: Pedro Rodrigues, conselheiro tutelar; Dra Sandra Ornelas, diretora de departamento das Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM-RJ); Marcelo Rosa, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial; Roberta Queiroz, secretária municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial e a Dra Bárbara Lomba, delegada da DEAM-Meriti Raiane Magalhães

Publicado 26/02/2022 09:00

Tendo como público-alvo funcionários das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação, conselheiros tutelares e usuários que possuem interesse nas políticas que integram a proteção social, a Prefeitura de São João de Meriti, em parceria com a Escola de Assistência Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial, realizou o encerramento do curso de extensão "Diálogos sobre violência e violações de direito na rede proteção social".



A ação visou favorecer a formação discente com atividades de pesquisa e extensão em territórios considerados periféricos e ampliar o conhecimento dos dados e das demandas relativas ao campo da proteção social em Meriti.



Entrega dos certificados Raiane Magalhães

O subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, Marcelo Rosa, destacou a importância da realização de ações como essa e o quanto o município tem avançado em relação à causa: “Fico muito emocionado ao falar sobre a realização de um curso dessa proporção em nossa cidade. Isso significa que estamos evoluindo e se tornando pioneiros em muitas ações de impacto social. Agradeço muito ao prefeito Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde, ao secretário executivo Márcio Reis e ao governo do estado por não medirem esforços na hora de abraçarem nossas pautas”.



Segundo a pasta, a proposta de pesquisa e extensão foi totalmente voltada para a atualização do mapeamento das redes de proteção social, expressa nos equipamentos, profissionais, serviços e recursos das políticas setoriais relativas à saúde, assistência social, educação, habitação e direitos humanos. Também foram trabalhados os temas relativos à violência e violação de direitos em relação a crianças, jovens e famílias em situação de pobreza.