Bailinho de Carnaval no Grande Rio antes da pandemia - Divulgação

Publicado 25/02/2022 10:00

Como ainda não será possível ir às ruas e festejar como antes, o Shopping Grande Rio, em Meriti, vai receber os seus clientes para resgatar um pouco da atmosfera do carnaval este ano. Bailinhos infantis e oficinas gratuitas fazem parte da programação especial.

Entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março, o shopping vai realizar mini paradas infantis itinerantes, das 11h às 14h com saídas alternadas pelos corredores. O cortejo vai fazer saídas por todo o empreendimento ao som de uma bandinha. Personagens infantis também vão animar a festa.

Os visitantes também poderão aproveitar as oficinas de carnaval. As ações acontecem das 15h às 18h40, em uma loja localizada em frente ao cinema, e as inscrições são gratuitas no site do Shopping Grande Rio. Com auxílio de monitores especializados, as crianças vão produzir e levar para casas seus adereços carnavalescos como máscara e chocalho.

Além disso, o empreendimento preparou uma promoção “Compre e Ganhe” de carnaval. Até o dia 1º de março (ou enquanto durarem os estoques), juntando R$ 200 em nota fiscais das lojas participantes, os clientes ganham uma camisa infantil que será customizada na hora.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti – RJ.