Águas do Rio inicia obra para reativar o reservatório do Parque Araruama, em Meriti - Divulgação

Águas do Rio inicia obra para reativar o reservatório do Parque Araruama, em Meriti Divulgação

Publicado 28/02/2022 19:27

Para melhorar o abastecimento, a Águas do Rio iniciou o processo de recuperação do reservatório do Parque Araruama, em São João de Meriti, que tem capacidade de 2,5 milhões de litros. Equipes atuam na área realizando a limpeza do local para iniciar a reforma estrutural e, então, a reativação da unidade.



“O reservatório está inativo há anos e sua estrutura ficou muito comprometida. O trabalho será intenso para colocá-lo em atividade e ampliar a oferta de água. As dificuldades com a falta d’água são históricas na região e estamos nos dedicando para entregar o mais rápido possível essa melhoria”, diz Fernando Caldas, engenheiro da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense.



Atuando como líder comunitário desde 2006, Jorge Figueiredo da Silva tem acompanhado de perto o crescimento do bairro. Ele conhece as necessidades da população local e uma delas ainda é água.



“Nossa comunidade precisa que façam algo que acabe com este problema. Tem vezes que são vários dias sem uma gota na torneira. Quem tem cisterna, ainda consegue reservar água. Quem não tem, precisa carregar baldes para conseguir fazer as coisas dentro de casa. A vida já é tão pesada, seria bom alguma coisa que facilitasse um pouquinho”, comentou o líder.



Líder comunitário, Jorge Figueiredo da Silva Divulgação

Outras ações de melhorias na distribuição de água tratada estão sendo feitas simultaneamente no município como a reativação do reservatório de Vilar dos Teles e implantação de mais de 1,6 Km de rede no bairro São Mateus.