Autoridades acompanharam as obras realizadas no Parque Alian, Praça da Bandeira e Vila São João. No centro da imagem: Dr. João e Valdecy da Saúde - Divulgação

Publicado 04/03/2022 21:59

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob) levou, nesta sexta-feira (4), o programa Asfalto Novo a mais três bairros de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Agentes realizaram o recapeamento do asfalto na Rua Ozônio com Travessa Mercúrio, no Parque Alian/Coelho da Rocha, Rua Anchieta, na Praça da Bandeira e Rua Fernando Gosling, na Vila São João. Representantes municipais passaram parte do dia acompanhando os serviços da pasta.



A pasta informou que a Semob realiza intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação Divulgação/ PMSJM

O Prefeito da cidade, Dr. João comentou que o município é um canteiro de obras, com melhorias realizadas por toda a cidade. “Em Coelho da Rocha, por exemplo, os moradores aguardavam há décadas por isso. A parceria com o governador do estado, Cláudio Castro, tornou possível essa conquista. Estamos trabalhando muito e vamos seguir sempre em frente”.



A meritiense Priscila Rosa agradeceu a presença das autoridades e das melhorias: “Com a chegada de mudanças, nos sentimos esperançosos. Nos últimos meses tenho visto mais serviços de asfalto e obras o tempo todo”.



Agentes realizaram o recapeamento do asfalto na Rua Ozônio com Travessa Mercúrio, no Parque Alian/Coelho da Rocha, Rua Anchieta, na Praça da Bandeira e Rua Fernando Gosling, na Vila São João Divulgação/ PMSJM

A pasta informou que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.



“É bem prático a gente fazer com que a população entenda quem realmente vem fazendo algo pela nossa cidade. Costumo dizer que a política é diferente da politicagem, o que a gente não pode permitir é que politiqueiros venham aqui para tirar vantagem da política pública do governo Dr. João, governador Cláudio Castro, deputado Valdecy da Saúde e secretário Márcio Reis, por que nós sim estamos trabalhando com a verdade”, argumentou Valdecy da Saúde.