64ª DP (São João de Meriti) - Reprodução/ Google Maps

64ª DP (São João de Meriti)Reprodução/ Google Maps

Publicado 17/03/2022 13:25

Um homem foi preso por abuso e violência contra a mulher em coletivo no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A captura foi realizada por policiais militares do 21° BPM. A identidade do acusado não foi divulgada.



Segundo informações da PM, agentes em patrulhamento pelo Centro foram solicitados por um motorista de ônibus, informando que um suspeito realizou ato libidinoso dentro do coletivo. No local, o fato foi confirmado pela vítima.



Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado juntamente da vítima, para esclarecimentos na DEAM Meriti.



O 21º BPM esclarece que é de extrema importância que mulheres denunciem este tipo de crime. "⁠Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar. A persistência é o caminho do êxito, acredite no 21° BPM".