Autoridades de Meriti na missa em homenagem às vítimas da tragédia em Petrópolis - Divulgação

Autoridades de Meriti na missa em homenagem às vítimas da tragédia em PetrópolisDivulgação

Publicado 16/03/2022 17:51

Na noite desta terça-feira, 15/3, o prefeito de São João de Meriti, Dr. João, acompanhado do deputado estadual Valdecy da Saúde e do Secretário de Defesa Civil Evalder Perini, estiveram no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro, para participar da missa em homenagem às 233 vítimas da tragédia em Petrópolis.



No ato, conduzido pelo bispo diocesano de Petrópolis, Dom Gregório Paixão, foram entregues medalhas de mérito aos agentes da Defesa Civil e dos bombeiros que ajudaram o município serrano depois daquele triste dia 15 de fevereiro.



O governador Cláudio Castro agraciou a Secretaria Municipal de Defesa Civil de Meriti com a Outorga da Medalha Mérito de Defesa Civil pelos serviços prestados à Cidade Imperial.



Medalhas de mérito entregues aos agentes da Defesa Civil e bombeiros que ajudaram o município serrano Divulgação

Emocionado, o deputado estadual Valdecy da Saúde parabenizou os envolvidos: “Saiba governador, no que for necessário para São João de Meriti continuar ajudando, nós estaremos juntos prestes a atender. Aproveito para estender essa homenagem a todas as Secretarias envolvidas, Saúde, Assistência Social e Trânsito”.



Valdecy da Saúde, Prefeito Dr. João e Cláudio Castro Divulgação

Convidado pelo governador, o prefeito Dr. João agradeceu a todos que ajudaram nesse momento tão difícil: “São João esteve presente e teve o reconhecimento do governador. Parabenizo nosso Secretário pelo belo trabalho, e ao Coronel Felipe que comandou a SAMU com um excelente trabalho naquela região”.