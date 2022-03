Da esquerda para direita: Sérgio Luiz, subsecretário de Qualidade de Vida; André Mazzoni, secretário de Ambiente e Sustentabilidade e o Rodrigo Pit, líder de governo - Deborah Vitória

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, deu posse aos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Foram empossados 18 conselheiros e 18 suplentes e agora irão trabalhar junto com a pasta em prol da preservação das áreas verdes da cidade.



Segundo a organização, o Conselho Municipal exercerá a função de opinar e assessorar o poder executivo municipal e o órgão ambiental municipal nas questões relativas ao meio ambiente.



O secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, André Mazzoni, falou da importância de cuidar do planeta, com cada um fazendo a sua parte: “Essa é a primeira posse realizada pela pasta. Estamos evoluindo muito no âmbito ambiental, precisamos conscientizar a população sobre o quanto é fundamental a preservação do meio ambiente. Precisamos agir para que as futuras gerações tenham um lugar melhor para viver”.



Curiosidades



Meriti possui cinco áreas de proteção ambiental: Jardim Limoeiro, Vila Andorinha, Aeronáutica, Santo Antônio e Parque Vitória. Além de duas áreas de interesse ambiental, Boa Vista (Morro do Pau Branco) e o Horto Botânico Meritiense.



O município está entre as 16 cidades que vão receber o programa Florestas do Amanhã, iniciativa do Governo do Estado em cumprimento do Acordo de Paris, que prevê a redução da emissão de gases do efeito estufa com o plantio e a recuperação de vegetação. A meta para São João é replantar 50 hectares, o equivalente a cerca de 100 mil mudas de espécies da Mata Atlântica, em todas as áreas de preservação ambiental do município.



No formigueiro das américas, o conselho se chama Conselho Municipal de Defesa do Ambiente de São João de Meriti (COMDEMA/SJM), e foi criado pela Lei Municipal n.º 1755 de 2010 e alterado pela Lei Municipal n.º 1768 de 2011, este conselho é ligado à Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade e integra o Sistema Municipal de Meio Ambiente, e se reúne ordinariamente uma vez por mês.