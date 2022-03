A escola meritiense levará para a Sapucaí, em abril, o enredo "Santa Dulce Dos Pobres – o Anjo Bom da Bahia" - Divulgação

Publicado 11/03/2022 09:00

A Unidos da Ponte, escola de samba de São João de Meriti, realiza seu primeiro ensaio de rua de 2022, nesta sexta-feira (11), às 20h. O aquecimento para o Carnaval continuará acontecendo todas as sextas-feiras, até o dia 15 de abril, na Rua Deputado Rubens Paiva, bairro Engenheiro Belford, atrás da 64ª DP.



Para o presidente da agremiação, Gustavo Barros, esse é um momento de muita alegria.



“Eu estou muito feliz com o início desses ensaios de rua na cidade de São João de Meriti, primeiramente pela Ponte ser o maior polo cultural da cidade, e leva o nome da cidade para todo o estado e do Brasil. É muito legal a gente poder colocar em prática na rua se preparando ainda mais para o desfile oficial da Marquês de Sapucaí. É gratificante também ver o poder público apoiando a escola da sua cidade. Com infraestrutura, com autorização, liberação da rua, o sentimento é de gratidão em saber que a ponte está viva e dentro de Meriti”.



A concentração dos segmentos e componentes de alas será a partir das 20h.



A escola meritiense levará para a Sapucaí, em abril, o enredo “Santa Dulce Dos Pobres – o Anjo Bom da Bahia”, desenvolvido pelos Rodrigo Marque e Guilherme Diniz.



Serviço: Primeiro ensaio de rua da Unidos da Ponte em 2022

Data: sexta-feira, 11 de março

Concentração: às 20h, Rua deputado Rubens Paiva, Engenheiro Belford, atrás da 64ª DP.