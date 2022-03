Material recuperado pro agentes do 21º BPM, em São João de Meriti - Divulgação/ 21º BPM

Publicado 10/03/2022 23:57 | Atualizado 11/03/2022 06:26

Policiais Militares do 21º BPM impediram o sequestro de uma vítima ao abordar um táxi proveniente de Nova Iguaçu, em atitude suspeita, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Segundo detalhes da ação, agentes em patrulhamento no centro de São João de Meriti, abordaram o taxi e flagraram três suspeitos que praticavam roubo mediante sequestro da vítima, com fins de transferência via PIX.



As identidades dos presos não foram divulgadas. Um simulacro, dois celulares e uma relativa quantidade de valor em espécie foram recuperados.



A ocorrência foi encaminhada para 64° DP para registro.