Valdecy da Saúde e o prefeito Dr. João em visita ao #EmpoderaEla - Divulgação

Publicado 09/03/2022 20:02 | Atualizado 09/03/2022 20:03

O Mês da Mulher será celebrado com uma série de iniciativas que propõem uma reflexão sobre o empoderamento feminino no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. Para estimular os projetos femininos na prática, microempreendedoras da região estão com trabalhos expostos em vitrines virtuais no hotsite da campanha. Em sua quarta edição, o projeto #EmpoderaEla permanece até o dia 31 de março, em frente ao cinema do Shopping.



Para liderar o movimento, a Aliansce Sonae, que administra o Grande Rio, escolheu uma mulher inspiradora: Zica Assis, cofundadora do Instituto Beleza Natural, maior rede brasileira especializada em cabelos crespos do Brasil. Mulher negra e criada em uma comunidade no Rio de Janeiro, Zica desenvolveu a fórmula de tratamento para cabelos crespos que tornou o Beleza Natural referência no assunto. Hoje, a empresa tem 30 salões, além de comercializar produtos próprios.



“É uma honra pra mim ser escolhida para ser o símbolo de uma campanha de empoderamento feminino em pleno mês da mulher. Há 28 anos, desde que fundei com meus sócios a rede Beleza Natural, uma de nossas missões é justamente ser um agente de empoderamento de nossas clientes e colaboradoras”, diz Zica.

Zica Assis, cofundadora do Instituto Beleza Natural Divulgação



“Nunca se falou tanto na liberdade de escolha das mulheres e na construção de uma sociedade mais igualitária, empática e receptiva. Nosso objetivo é abrir espaço e contribuir para diálogos inspirados pelo Dia da Mulher. Quando colocamos holofotes sobre o empreendedorismo feminino, entendemos que estamos tocando em uma das questões mais fundamentais para o empoderamento de mulheres e a equidade de gênero”, afirma a diretora de Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.



A ação é em parceria com a Prefeitura Municipal de São João de Meriti.



Programação EmpoderaEla



No sábado (12/3), acontecerá o evento Mulheres Plurais, das 15h às 20h, em parceria com o SESC. Com apoio do SEBRAE, o público poderá participar das palestras sobre "Instagram para os Negócios" e "Mulher de negócio e casos de sucesso", às 17h nos dias 14 e 15 respectivamente. Uma roda de conversa, no dia 21 de março, será liderada por Patrícia Marcial, às 17h, e vai abordar a superação na pandemia com as empreendedoras. E no dia 22, acontecerá a palestra "Parceria, pra que te quero", ministrada por Marta Moura, Guia de Turismo, professora de história e empreendedora. Para fechar a programação, no dia 28 de março (segunda-feira), a terapeuta no segmento de saúde emocional e desenvolvimento humano, Fernanda Pires, vai liderar a palestra "A Mulher e sua Performance", às 17h.