A vítima identificada como Gilberto, também conhecido como "Bicutinho da Gil de Queiroz", seria ex-segurança do presidente da Câmara de Vereadores de Meriti - Reprodução

Publicado 08/03/2022 20:44

Na tarde desta terça-feira (8), um homem foi executado a tiros dentro de uma carro no bairro Parque Araruama, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo informações, a vítima identificada como Gilberto, também conhecido como “Bicutinho da Gil de Queiroz”, seria ex-segurança do presidente da Câmara de Vereadores de Meriti.

De acordo com a PM, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionadas, mas ao chegarem no local já encontraram a vítima sem vida.

Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas. Equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também foram acionadas, isolaram o local e ficaram a cargo das investigações.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento de Gilberto.