Os agentes solicitam aos munícipes que continuem contribuindo e denunciando esconderijos de criminosos, armas e drogas - Reprodução/ 21º BPM

Os agentes solicitam aos munícipes que continuem contribuindo e denunciando esconderijos de criminosos, armas e drogasReprodução/ 21º BPM

Publicado 08/03/2022 23:59 | Atualizado 09/03/2022 00:02

Policiais Militares do 21º BPM, em conjunto com agentes do Grupamento de Ações Táticas Especiais (GAT), realizaram nesta semana, a retirada de barricadas erguidas por criminosos em ruas dos bairros Engenheiro Belford, Centro e São Matheus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



De acordo com o Batalhão, o foco de ações como esta sempre será com o intuito de mitigar o crescimento do narcotráfico e a subversão na região, permitindo que toda população local tenha a certeza e confiança que as ações feitas trazem paz e segurança para todos.



A ação foi concluída de forma pacífica, sem ataques ou confrontos Reprodução/ 21º BPM

Os agentes solicitam aos munícipes que continuem contribuindo e denunciando esconderijos de criminosos, armas e drogas. “Com esse apoio, vamos chegar em todas as regiões. Denunciem através dos telefones 99525-3534 e 3755 – 1252. A denúncia será anônima e nossos agentes respeitarão o sigilo”.



A ação foi concluída de forma pacífica, sem ataques ou confrontos.