O RJ para todos oferecerá serviços de saúde, isenção de documentos, vestibular social, recreação e muito mais - Reprodução/ PMSJM

Publicado 08/03/2022 23:48

A Prefeitura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, vai promover um dia de serviços gratuitos para a população nesta quarta-feira, dia 9/3, a partir das 9h, na Praça Nossa Senhora das Graças, em Éden.



A ação é uma parceria entre o governo do estado e a Prefeitura de São João de Meriti.



Prestação de contas



Na parte da noite os meritienses poderão participar da prestação de contas, e conferir como foi a atuação dos 15 meses do segundo mandato do prefeito Dr. João, no CIEP 132 Mun. São João Bosco - Rua Torres Homem, s/nº - Éden. O encontro acontece às 19h.