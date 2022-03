A ação aconteceu no bairro São Mateus e resultou na apreensão de uma pistola - Divulgação/ 21º BPM

A ação aconteceu no bairro São Mateus e resultou na apreensão de uma pistolaDivulgação/ 21º BPM

Publicado 09/03/2022 20:27

Policiais Militares do 21º BPM prenderam um criminoso após tentativa de fuga no bairro São Mateus, em São João de Meriti. A identidade do suspeito não foi divulgada.



Segundo detalhes da ação, agentes em patrulhamento pelo bairro São Mateus, tiveram a atenção voltada para um suspeito que ao perceber a aproximação dos policiais, tentou fugir.



Diante dos fatos, foi realizado um cerco tático e o suspeito foi capturado. Com ele, a PM apreendeu uma pistola.



A ocorrência foi encaminhada à 54ª DP para registro.