Público presente no evento Mulheres sem Rótulos, em São João de Meriti - Beto Oliveira

Publicado 11/03/2022 21:30

Em meio ao Mês Internacional da Mulher, a Prefeitura de São João de Meriti reforça o cuidado com o público e divulga dois espaços exclusivos direcionados aos cuidados e saúde da mulher.



Espaço Femina



É o serviço ambulatorial ligado ao Programa de Prevenção de Câncer e atende toda a população meritiense. O serviço é voltado para o diagnóstico e a prevenção da doença e conta com atendimento nas áreas de ginecologia, urologia, mastologia, pequenas cirurgias, estomatologia e oncologia, além de coleta de preventivo ginecológico, psicologia e fisioterapia pélvica.



O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Euclides da Cunha, s/nº, no interior do Posto de Saúde de Vila São João.



Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)



É um espaço estratégico da política de enfrentamento à violência, por meio da oferta de serviço de atendimento multidisciplinar. Promove atividades, oficinas, ações e cursos. Todos os atendimentos são realizados por uma equipe formada por assistentes sociais, psicólogas e advogadas.



O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, nº 122, Vilar dos Teles. Mais informações pelo WhatsApp (21) 96653-5883



No início desta semana, a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher de São João de Meriti, promoveu no auditório do Meriti Previ, no Jardim Meriti, o evento Mulheres sem Rótulos com o lançamento do site Maria da Penha Virtual.