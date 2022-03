Secretária de Saúde Márcia Lucas e o Prefeito Dr. João - Beto Oliveira

Publicado 11/03/2022 17:25

Trazendo mais modernidade para o município, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, apresentou o novo equipamento de Raio-X digital, localizado na UPA de Jardim Íris. O aparelho, de última geração, tem capacidade maior de atendimento, praticidade na realização dos exames e agilidade na entrega dos resultados.



De acordo com a pasta, o Raio-X possui alta resolução e a novidade é que os pacientes acamados não precisam ser deslocados para a sala, pois ele possui uma placa capaz de realizar o exame do paciente no próprio leito.



Apresentação do Raio-X digital da UPA de Jardim Íris Beto Oliveira

O Prefeito Dr. João e a Secretária de Saúde Marcia Lucas informaram que o equipamento é mais uma etapa da modernização da pasta. Diferente do aparelho manual, a aquisição possui uma imagem mais nítida, o que define melhor as estruturas facilitando, também, o diagnóstico médico.



O chefe do executivo destacou a importância do equipamento para o município: “Estou muito feliz com esse momento, em dar esse grande presente para a população meritiense, um avanço na saúde”. E finalizou agradecendo ao deputado federal Joziel Ferreira, autor da emenda parlamentar que permitiu a aquisição do aparelho e ao Dr. Márcio Bermal, um dos diretores das emergências da Secretaria de Saúde, pelo trabalho realizado.



Equipamento de última geração Beto Oliveira

A apresentação do Raio-X digital da UPA de Jardim Íris contou com a presença do Prefeito Dr. João, da Secretária de Saúde Marcia Lucas e da Subsecretária de Saúde Dra. Malu.