A reunião contou com a presença do Prefeito Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde; de secretários, secretárias, dos vereadores Dudu Padrinho, Marcinho da cesta básica e da vereadora Drª Letícia Costa Beto Oliveira

Publicado 13/03/2022 13:00

A Prefeitura de São João de Meriti realizou a ação Transparência e apresentou à população quais foram os feitos realizados pelo governo nestes 15 meses do segundo mandato. O evento de prestação de contas foi realizado no CIEP 132 Mun. São João Bosco, em Éden.



Na ocasião, o chefe do executivo, Dr. João, prestou conta de todas as melhorias alcançadas e falou da ajuda do Governo do Estado para essas realizações, como o repasse de 700 milhões de reais ao município para a realização de grandes obras.



“Estamos vivendo um momento jamais visto em nossa cidade no âmbito política. Meus antecessores deixaram uma herança complicada, assumi a responsabilidade de mudar esse cenário, muitos duvidavam, mas agora no segundo mandato estamos zerando as nossas pendências. Atualmente todos os nossos aposentados estão com seus pagamentos em dia, o que pode ser considerado um marco na história de Meriti”, disse o prefeito, reafirmando o compromisso de continuar trabalhando para mudar a história de Meriti.



Deputado Estadual Valdecy da Saúde e o Prefeito Dr. João Beto Oliveira

Também foi apresentado ao público a criação do Projeto Cresce Mais Meriti, coordenado pelo secretário executivo Marcio Reis, que terá obras como a construção do primeiro complexo esportivo e do Centro Especializado em Reabilitação, a construção de um Centro Integrado de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, as duplicações dos viadutos do Shopping Grande Rio e do Vilar dos Teles, visando diminuir os engarrafamentos na cidade, a construção de uma ponte que ligará Mesquita à Vila Norma e a criação de uma agulha na Linha Vermelha.



Prefeito Dr. João Beto Oliveira

A próxima ação será realizada na Praça da Bandeira, nesta segunda-feira (11/3), às 18h, na Escola Municipal Lígia da Silva França, localizada na Avenida Comendador Teles, nº 244.