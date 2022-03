Da esquerda para a direita: Jerry Barreto, secretário de Casa Civil; Rogério Paes, vereador; Dudu Padrinho, vereador; Prefeito, Dr°João; DrªLetícia, vereadora; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Rodrigo Pit, vereador; José Carlos, secretário de Educação e Bebeto, secretário de Trânsito e Transporte - Deborah Vitória

Da esquerda para a direita: Jerry Barreto, secretário de Casa Civil; Rogério Paes, vereador; Dudu Padrinho, vereador; Prefeito, Dr°João; DrªLetícia, vereadora; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Rodrigo Pit, vereador; José Carlos, secretário de Educação e Bebeto, secretário de Trânsito e TransporteDeborah Vitória

Publicado 15/03/2022 15:53

A segunda edição do evento Transparência, onde a população pode ficar por dentro dos grandes feitos realizados pela Prefeitura de São João de Meriti nesses 15 meses do segundo mandato do prefeito Dr. João, foi realizada nesta segunda-feira, 14/3, na Escola Municipal Lígia da Silva França, na Praça da Bandeira.



Com quase toda a cidade asfaltada, aumento de nove mil vagas nas escolas municipais, inauguração de creches e municipalização de escolas particulares, reabertura do laboratório de tuberculose, reforço de profissionais que atuam na atenção básica de saúde, representantes contaram as novidades, deixando o público presente informado.

Moradores que lotaram a quadra da Escola Municipal Lígia da Silva França, na Praça da Bandeira Deborah Vitória

Junto ao Prefeito Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, secretários e vereadores falaram aos moradores sobre um futuro que está sendo construído em equipe.



"A cidade virou uma máquina facilitadora com investidores voltando a acreditar em São João de Meriti, isso aumenta as vagas de trabalho, melhora a qualidade de vida de cada um, é só olhar nas ruas, andar pela cidade pra ver que estamos crescendo a passos largos", destacou o deputado Valdecy da Saúde, reforçando que é por meio dos seus esforços na Alerj e a parceria com o governador que São João de Meriti têm conseguido cumprir os compromissos assumidos com os moradores durante a campanha.

O deputado estadual Valdecy da Saúde Deborah Vitória

Para o futuro, em parceria com o Governo do Estado, entre outros projetos, vem a duplicação dos viadutos do Shopping Grande Rio e de Vilar dos Teles, a construção da ponte que irá ligar Vila Norma à Mesquita e da agulha na Linha Vermelha. Obras essenciais para melhorar o fluxo de veículos na cidade e trazer mais qualidade de vida à população.



“Estamos vivendo um momento único na história da cidade. Tudo isso só está sendo possível por conta da parceria com o nosso governador Claudio Castro. Nunca um governador investiu tanto em nosso município e na Baixada. Juntos, estamos mudando a história de São João de Meriti”, afirmou Dr. João.