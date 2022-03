Novo circuito inspirado na série "Detetives do Prédio Azul" estreia no Shopping Grande Rio - Divulgação

Novo circuito inspirado na série "Detetives do Prédio Azul" estreia no Shopping Grande RioDivulgação

Publicado 15/03/2022 09:50

Um novo circuito inspirado na série “Detetives do Prédio Azul” aterrissa no Shopping Grande Rio, em São João de Meriti. Até o dia 27 de março, a atração inédita ‘D.P.A. – Mistério e Magia’ levará os visitantes a uma aventura repleta de desafios e diversão.



"É com grande alegria que vamos proporcionar ao nosso público infantil a experiência de vivenciar o ambiente das atrações dos programas de sucesso do canal Gloob. Procuramos sempre oferecer as melhores opções de entretenimento para os nossos clientes e, portanto, estrear o evento inédito ‘D.P.A. – Mistério e Magia’ só reforça esse nosso compromisso", afirma Cristiana Legey, gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



O circuito



No início da brincadeira, as crianças vão descobrir que o Prédio Azul está desprotegido e precisarão procurar pistas no Armazém de Theobaldo, onde descobrirão que o mago, Leocádia, Berenice, Brisa e Vó Berta caíram em uma armadilha dos bruxos Amaranta, Marga, ZZ e Escorpionte, e perderam seus amuletos mágicos.



Os amuletos encontrados deverão ser levados para a casa da Leocádia, onde a garotada irá desvendar uma charada para encontrar o livro mágico da Vó Berta. No quarto da Berê, um último bilhete: eles devem voltar por um caminho diferente de onde entraram – um novo portal que, ao passar por ele, sairão na Biblioteca Banida de Ondion. Lá, os pequenos terão a tarefa final de organizar livros com títulos de personagens da série e, ainda, uma surpresa: um recado de cada um deles.



O evento possui entrada gratuita e é destinado a crianças de 4 a 10 anos.



Serviço - ‘D.P.A. – Mistério e Magia’

Data: até 27 de março

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: R. Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti - RJ, 25575-825

Horários: Todos os dias das 14h às 19h30