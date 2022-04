Deputado Estadual Valdecy da Saúde e o Prefeito Dr. João - Deborah Vitória

Publicado 09/04/2022 20:23

A Prefeitura de São João de Meriti inaugurou a Praça Lauro Bezerra Silva, no bairro Parque Araruama, neste sábado (9). O espaço foi completamente reestruturado para proporcionar mais lazer aos moradores, com brinquedos e aparelhos de ginástica.



Obras melhoraram a aparência do bairro e a qualidade de vida dos moradores, pois ele recebeu pavimentação, asfalto, saneamento básico e iluminação.



Praça Lauro Bezerra Silva, no Parque Araruama Deborah Vitória

Nascido e criado no Parque Araruama, o deputado estadual Valdecy da Saúde mencionou o orgulho de estar entregando mais um benefício: “Essa comunidade já foi um dia abandonada. Hoje, com esta e mais diversas outras inaugurações, quem sai ganhando é o morador. O Parque Araruama está totalmente revitalizado, com obras de drenagem, esgotamento sanitário, ruas iluminadas com LED e praça para que as pessoas possam conviver e interagir. Nesses últimos 15 meses já entregamos mais obras do que durante o mandato anterior. Agradeço e sou muito grato de caminhar ao lado de um prefeito que só me proporciona orgulho”.

A inauguração da Praça Lauro Bezerra Silva faz parte do Cresce+, maior programa de investimento em obras da história de São João de Meriti.



“Estamos trabalhando e investindo em qualidade de vida, lazer e urbanização em todas as comunidades do município. Nunca um governo investiu tanto nas comunidades quanto o nosso. Posso dizer que o Parque Araruama se tornou um dos melhores bairros de Meriti. Tudo isso está sendo possível graças ao governador do estado, Claudio Castro, pelo apoio irrestrito que ele tem dado a Meriti”, declarou o prefeito Dr. João.



A ação também contou com a participação da maioria do secretariado e dos vereadores Dudu Padrinho, Renato Pimenta, Marcinho da Cesta Básica, Rodrigo Pit e da Drª Letícia.



Homenagem



Familiares do Sr. Lauro Bezerra Silva estiveram na celebração e relataram que a inauguração da praça é a realização de um sonho: “Moro aqui na rua Cintra há 65 anos, meu pai se mudou para cá em 1957 e nossa rua não era pavimentada, uma verdadeira luta. Hoje, é com gratidão que recebo essa homenagem e as inúmeras obras realizadas aqui no bairro. Deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos, em nome de toda minha família, ao prefeito, ao governador do estado e ao deputado estadual Valdecy da Saúde”, discursou, emocionada, Eliane Goes, filha de Lauro Bezerra.



Da esquerda para a direita: Prefeito Dr. João; Eliane Goes, filha do sr. Lauro Bezerra Silva e a bisneta Deborah Vitória

Outras novidades



O bairro Parque Araruama também será sede do primeiro Complexo Esportivo e do Centro Especializado em Reabilitação física e intelectual de São João de Meriti. A unidade contará com equipamentos modernos para ser uma referência em atendimento à população meritiense.



O projeto contará com serviços de fonoaudiologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, neuropediatria, assistência social e muito mais.