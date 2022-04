Senac RJ recebe inscrições para o programa Portal do Futuro em São João de Meriti - Divulgação

Publicado 09/04/2022 16:55

Com 90 vagas gratuitas, o programa Portal do Futuro, do Senac RJ, está com inscrições abertas até 14 de abril. O programa de transformação social promove a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional e orientação comportamental.



Em São João de Meriti, o curso oferecido é Assistente Administrativo, com início no dia 25 de abril. As aulas serão ministradas no espaço parceiro "Casa da Cultura" (Rua Machado de Assis, lote 12 quadra 84 - Praça da Bandeira - São João de Meriti). As inscrições são presenciais e devem ser feitas no local.



“O Portal do Futuro me ajudou muito, principalmente nesse período difícil que foi a pandemia. Poder voltar para uma sala de aula e conhecer novas pessoas foi ótimo. Cada dia era algo diferente, alguns dias bem intensos. Foi a partir do programa que hoje sou Jovem Aprendiz. Graças ao curso consegui meu primeiro emprego”, afirma a ex-aluna do Portal do Futuro, Emilly Mirelle Morais.



Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável. Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG).



Ao concluir as três fases do programa, os jovens recebem 160 horas de qualificação profissional nas áreas de Gestão e Hospitalidade. Por fim, o aluno passa por 28 horas em empresas parceiras do Senac RJ, para vivenciar o cotidiano de trabalho.