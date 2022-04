O Detran reforça que está intensificando as investigações sobre clonagem em todo o Estado do Rio - Reprodução

Publicado 07/04/2022 15:13

Após monitoramento, uma tentativa de regularização de moto com placa clonada foi registrada e impedida pela Corregedoria do Detran.RJ no posto de vistoria de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O caso foi registrado na 64ª DP.



A Corregedoria monitorou toda a tentativa de atendimento e apreendeu o veículo em flagrante. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.



Segundo o departamento, após perícia técnica, o veículo será entregue ao legítimo proprietário.



O Detran reforça que está intensificando as investigações sobre clonagem em todo o Estado do Rio. Especialistas alertam que é importante exigir a nota fiscal de qualquer veículo comprado em sites, para que o usuário não tenha problemas futuros e possa ter certeza de que está comprando um automóvel legalizado.