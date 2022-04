Público presente na prestação de contas realizada no Jardim Meriti - Deborah Vitória

Publicado 06/04/2022 18:42

Nesta quinta-feira, 7 de abril, às 18h, a Prefeitura de São João de Meriti realiza mais uma ação de prestação de contas dos 15 meses do segundo mandato de governo do Prefeito Dr. João. O encontro acontece no bairro Jardim Metrópole, no Colégio e Curso Zerohum São João de Meriti (Antigo Metropolitano), às 18h.



O crescimento do município, o início de grandes obras na rede municipal de Saúde, a quitação das folhas de pagamento dos aposentados, o asfaltamento da cidade, ampliação do número de vagas nas escolas municipais e reaberturas estão entre os assuntos que serão apresentados à população.



“Estamos presenciando um momento jamais visto em nossa cidade no âmbito político. Muitos duvidaram, mas agora no segundo mandato estamos zerando as nossas pendências. Atualmente todos os nossos aposentados estão com seus pagamentos em dia, o que pode ser considerado um marco na história de Meriti”, afirmou o prefeito Dr. João.

Deputado estadual Valdecy da Saúde e o prefeito Dr. João Deborah Vitória

Serviço: prestação de contas dos 15 meses do segundo mandato de governo.

- 7/4 (quinta-feira)

- 19H

- Colégio e Curso Zerohum São João de Meriti (Antigo Metropolitano), na Av. do Comércio, 40 - Jardim Metrópole, São João de Meriti.