Morador registra alagamento em rua do bairro Vila São João - Reprodução

Publicado 02/04/2022 08:13

Devido ao temporal que atingiu São João de Meriti na madrugada deste sábado (2), o município entrou em estágio de atenção. Segundo a Defesa Civil, foram registrados elevado acumulado pluviométrico e alagamentos em diversos bairros da cidade.



A pasta solicita aos moradores de áreas de risco que fiquem atentos aos alertas e avisos nos canais oficias da Defesa Civil ou Prefeitura de Meriti. Em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (199 ou 3757-5627).



Alerta Defesa Civil



A população de São João de Meriti já pode realizar o cadastramento no serviço de SMS da Defesa Civil. A ferramenta é gratuita e facilita a troca de informações. Segundo a pasta, sempre que houver risco de chuva forte ou de desastres, os agentes responsáveis irão encaminhar um aviso via SMS.



Para se cadastrar, basta enviar o CEP de interesse através do número 40199.



Confira a previsão do tempo para os próximos dias:



A previsão para os próximos dias é de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. De acordo com o Climatempo, a probabilidade de temporal é de 90%.



Neste sábado, 02, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, com temperatura mínima de 24ºC e máxima de 27ºC. No domingo (03), a temperatura na cidade permanece baixa, marcando mínima de 24°C e máxima de 28°C, o tempo segue instável.



Na segunda, 04, o dia começa com sol entre nuvens, e a chance de chuva diminui. Ainda assim, a atenção deve ser redobrada.