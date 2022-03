Segundo a PMSJM, as operações continuam e a população pode informar via WhatsApp 99973-4333 - PMSJM

Publicado 31/03/2022 17:01

Agentes e máquinas movimentaram ruas de três bairros de São João de Meriti com a chegada de asfalto novo. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob), avançou com o programa Asfalto Novo, que leva pavimentação asfáltica a diversos bairros da cidade.



Nesta semana, agentes da pasta atuaram na Rua Olaria, no bairro Engenheiro Belford, Rua Jacatirão, em Vilar dos Teles e Rua do Ferro, no Parque Alian.



A pasta informou que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.



A meritiense Josy da Silva agradeceu a dedicação dos representantes neste período de mudanças na cidade: “Parabéns mais uma vez, ao Dr. João e ao nosso Dep. Estadual Valdecy da Saúde. Gratidão! Da orgulho em ver todas essas melhorias e novidades chegando nos bairros da cidade. Estamos caminhando para um futuro melhor”.