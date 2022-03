Vacinação de idosos com 80 anos ou mais (2ª dose reforço) - PMSJM

Vacinação de idosos com 80 anos ou mais (2ª dose reforço)PMSJM

Publicado 29/03/2022 19:27

A segunda dose de reforço contra a covid-19 para o grupo de pessoas a partir de 80 anos já está sendo aplicada nos pontos de vacinação de São João de Meriti. O intervalo para receber essa dose é de 4 meses a contar da primeira dose de reforço. O atendimento ocorre das 8h às 15h.



A Saúde de Meriti reforça que todos os seis pontos de vacinação estão aplicando a primeira e segunda dose, além da dose de reforço e a segunda dose da dose de reforço.



No momento da imunização é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Nos casos das crianças com comorbidade e com deficiência, apresentar laudo médico ou documento que comprove a condição.



Segundo a pasta, menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável.



Confira a seguir a lista com os endereços dos pontos de vacinação:



Geral



USF Tibagi

USF de Vila São João

ESF da Vila Tiradentes

USF da Vila União

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Paróquia Nossa Senhora da Glória



Infantil



Paróquia Nossa Senhora da Glória

ESF Vila Norma

ESF Parque Alian

ESF Novo Rio

ESF Porto Alegre

ESF da Vila Tiradentes