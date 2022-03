Veja onde se vacinar contra a covid-19 nesta semana em Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 26/03/2022 08:00

O município de São João de Meriti segue aplicando a primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a covid-19 neste sábado (26). Moradores com 5 anos ou mais podem receber a primeira dose da vacina, maiores de 12 anos a segunda dose, além de meritienses a partir de 18 anos, com a dose de reforço. O atendimento acontece em dois postos, entre 8h e 12h.



Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto, informou a organização.



A pasta reforça que menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou de um responsável. As crianças acompanhadas pelo Programa Melhor em Casa serão vacinadas nas residências delas, de acordo com a programação da equipe correspondente à área.



Confira os endereços de vacinação:



- Paróquia Nossa Senhora da Glória, Rua Dinorá Silva, 4 - Jardim Meriti (em frente ao antigo PAM)



- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato, Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti.