4ª edição do "Dia P" acontece neste sábado (26) em Meriti Divulgação

Publicado 24/03/2022 16:00

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, realizará a quarta edição do evento “Dia P”, na Praça do Rodo, no Jardim Metrópole neste sábado, 26/3, das 10h às 16h.



O evento é totalmente dedicado aos cuidados com os animais, com a oferta de serviços como vacinação antirrábica, campanha de adoção, banho e tosa, corte de unha e limpeza de ouvido dos pets, além do lançamento da “Raspadinha Animal”, uma iniciativa do Secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, em parceria com a Loterj e RioSolidário, com objetivo de beneficiar projetos sociais ligados a causa animal.



Minicurso de Primeiros Socorros em Cães e Gatos



Na última semana, a Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti promoveu o primeiro minicurso de Primeiros Socorros em Cães e Gatos. O evento contou com a presença de protetores e tutores de animais que se cadastraram pelo PetsApp, canal de comunicação para protetores e donos de animais.



O PetsApp funciona através do telefone 99813-3737 na plataforma WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30 e por ele podem ser feitos cadastros de ONGs, de protetores, pedidos de vacinação em casa e denúncias.



Serviço Dia P Meriti

Data: 26/3/22 - sábado

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Avenida Deputado Ulysses Guimarães, nº 435 (Jardim Metrópole, próximo à Rua Dona Clara)