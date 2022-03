O evento oferece acesso à documentação básica, isenções e 2° via de documentos, cursos profissionalizantes e atendimento humanizado - Divulgação

Publicado 23/03/2022 11:00

Em prol da saúde e proteção da mulher, a Prefeitura de São João de Meriti promoveu o “Projeto Dona de Mim”, no estacionamento do Shopping Grande Rio, na Venda Velha. A ação contou com a parceria do Governo do Estado por meio das Secretarias Municipais de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio.



Exclusivo para o público feminino, o evento oferece acesso à documentação básica, isenções e 2° via de documentos, cursos profissionalizantes e atendimento humanizado com psicólogas, assistentes e advogados do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM).

Ônibus Lilás



A ação contou com a participação do Ônibus Lilás do Governo do Estado, destinado à prevenção da violência contra a mulher, levando informação para garantir que saibam onde procurar ajuda em uma situação de violência.



O ônibus é equipado com salas fechadas para garantir privacidade e com atendimento jurídico, psicológico e uma assistente social para as mulheres.



Participaram a secretária de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Roberta Queiroz; a secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Andreia Lacerda; a superintendente do CEAM, Liliana Castro e a única vereadora que compõem a Casa Legislativa Municipal, Drª Letícia Costa.

