Um preso, um rádio transmissor e entorpecentes apreendidos por policiais militares do 21° BPMDivulgação/ 21º BPM

Publicado 23/03/2022 08:00

Um homem suspeito de participação no trágico de drogas foi preso em flagrante com um mochila repleta de entorpecentes e rádio transmissor no bairro Vila Tiradentes, em São João de Meriti.



Segundo informações do 21º BPM, agentes em patrulhamento de rotina pelo bairro, visando coibir roubos de cargas e veículos, tiveram a atenção voltada para um suspeito, que ao perceber a aproximação dos policiais, tentou se evadir.



Diante dos fatos, foi realizado o cerco tático e o homem foi capturado com uma mochila carregada de drogas e um rádio transmissor.



A ocorrência foi encaminhada para à 54ª DP para registro. A identidade do preso não foi divulgada.