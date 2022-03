1º minicurso de Primeiros Socorros em Cães e Gatos é promovido em Meriti | São João de Meriti | O Dia

A Dra. Luana Reis, médica veterinária e responsável técnica da SUPROBEAN, e Luciene Maria, subsecretária da pasta - Divulgação

A Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti promoveu, na última semana, o primeiro minicurso de Primeiros Socorros em Cães e Gatos. O evento contou com a presença de protetores e tutores de animais que se cadastraram pelo PetsApp, canal de comunicação para protetores e donos de animais.



A Dra. Luana Reis, médica veterinária e responsável técnica da SUPROBEAN, abordou as principais técnicas de primeiros socorros para ajudar os animais em situações que podem ocorrer no dia a dia, como engasgamento, alergias e envenenamento.



"O curso foi um sucesso, parabéns aos nossos protetores que estão empenhados em adquirir conhecimento para melhor cuidar de seus animais. E ao transmitir conhecimento, estamos também dando a oportunidade de promover o bem-estar dos nossos animais. Essa é a missão da SUPROBEAN", afirmou a subsecretária da pasta, Luciene Maria.

funciona através do telefone 99813-3737 na plataforma WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30 e por ele podem ser feitos cadastros de ONGs, de protetores, pedidos de vacinação em casa e denúncias.A subsecretária de saúde do município, Dra. Malu, e a subsecretária de vigilância em saúde, Virginia Sequeira, também participaram do evento, juntamente com o vereador Luiz Carlos Paulista, de Barra do Piraí, que estava na cidade para discutir sobre gestão pública da causa animal e trocar experiências.