Prefeitura de Meriti apresenta o maior programa de investimento em obras da história do município

Lançamento das obras de infraestrutura no Bairro Grande Rio - Divulgação/ PMSJM

Publicado 17/03/2022 20:26 | Atualizado 17/03/2022 23:53

Nesta quinta-feira, 17 de março, o governado Cláudio Castro, o prefeito de São João de Meriti, Dr. João, e o deputado estadual Valdecy da Saúde acompanharam o lançamento do Programa Cresce Mais, maior programa de investimento em obras da história de São João de Meriti. Três locais foram visitados e novidades foram apresentadas para a população presente.



Por volta das 15h, os representantes visitaram as obras do primeiro Complexo Esportivo e do Centro Especializado em Reabilitação física e intelectual, no Parque Araruama. A unidade contará com equipamentos modernos para ser uma referência em atendimento à população meritiense.



O projeto contará com serviços de fonoaudiologia, nutrição, psicologia, fisioterapia, odontologia, neuropediatria, assistência social e muito mais.



Elogiado por Cláudio Castro, Valdecy da Saúde fez questão de agradecer ao governador por não medir esforços em ajudar o município: “É sempre uma honra receber o amigo e governador aqui em São João e poder mostrar a ele tudo o que estamos fazendo com a ajuda do Governo do Estado é mais gratificante ainda. Já pavimentamos quase 20 km de ruas na cidade, implantamos iluminação de Led em 90% das ruas. O morador agora pode ter orgulho em dizer que é de Meriti”.



Meriti recebeu o governador Cláudio Castro e apresentou o projeto Cresce mais Meriti, o maior programa de investimento de obras da cidade Divulgação/ PMSJM

No Bairro Grande Rio, foi lançado mais um programa de infraestrutura. Segundo a pasta, o local vai receber um pacote de obras que vai mudar a região e acabar com os alagamentos que há muitos anos perturbam os moradores.



O bairro passará por uma grande transformação, recebendo obras de infraestrutura, com serviços de drenagem, pavimentação, calçamento e sinalização de vias públicas.



Em discurso, Dr. João afirmou que a cidade vai ganhar com o projeto Cresce mais Meriti, feito em parceria com o Governo do Estado. “Ao todo, 700 milhões de reais serão enviados ao município para a execução das obras. Estou muito grato pelo carinho e pela atenção com as necessidades da nossa população. Agradeço ao governador e vamos em frente, sempre! Trabalhando por São João de Meriti, pela Baixada Fluminense e pelo Estado do Rio de Janeiro”.



Prefeitura de Meriti apresenta o maior programa de investimento em obras da história do município Divulgação/ PMSJM

Por fim, encerrando a agenda na cidade, os representantes visitaram obra do Centro Integrado de Pesquisa, Tecnologia e Inovação, na Praça dos Três Poderes, no Jardim Meriti.



O projeto, inédito, de formação técnica e profissionalizante, é uma parceria da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) com a Prefeitura de São João de Meriti. Depois de pronta a unidade vai revolucionar o mercado de trabalho por meio da qualificação dos moradores do município e do entorno.



A construção vai oferecer atividades relacionadas à ciência, aperfeiçoamento de mão de obra para o mercado de trabalho, formação profissional e técnica e várias outras.

A previsão é que as obras sejam entregues até o fim deste ano.