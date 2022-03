Secretário de Educação, José Carlos; Deputado Estadual, Valdecy da Saúde e o Prefeito Dr. João - Beto Oliveira

Publicado 21/03/2022 18:21

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São João de Meriti realizou a primeira reunião geral da rede municipal de ensino. Cerca de 150 gestores gerais e adjuntos, de todas as unidades escolares do município, participaram do encontro de planejamento que discutiu, entre outros assuntos, a recomposição da aprendizagem impactada pela pandemia da Covid-19.



Ao longo do encontro, realizado no auditório do Colégio Municipal Professora Graça Grijó, foram trabalhadas orientações que se baseiam em três pilares: inclusão, permanência e aprendizagem. O objetivo foi alinhar o cronograma pedagógico para que todos, escola e família, contribuam com as ações educacionais e fortaleçam o processo de aprendizagem.



“Essa reunião de planejamento é de grande importância para que possamos ter acesso a todos os avanços que foram e que estão sendo realizados na educação. Proporcionar melhorias e vencer as dificuldades é um compromisso meu com o prefeito, e o deputado estadual Valdecy da Saúde, que têm trabalho muito em prol da educação em Meriti”, destacou o secretário de educação José Carlos.



Prefeito Dr. João Beto Oliveira

O prefeito Dr. João aproveitou para parabenizar a atuação dos funcionários da pasta: “O grupo de diretores e gestores educacionais de São João de Meriti tem honrado o nome da Secretaria de Educação, se pararmos para observar o estado que a encontramos e o jeito que estamos hoje, podemos ter certeza de que estamos trilhando o caminho certo”, afirmou.



“Hoje, temos 20 ônibus escolares funcionando e rodando diariamente, possuímos o maior polo logístico da América Latina e somos o terceiro município da Baixada Fluminense e o quinto do estado que mais gerou empregos em 2021. Estamos evoluindo”, comentou o deputado estadual Valdecy da Saúde, orgulhoso dos trabalhos realizados nos últimos meses.