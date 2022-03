Da esquerda para a direita: professor de Modelo e Manequim Walber Ribeiro, analista ambiental das Águas do Rio Gabrielle Duarte, subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelo Rosa, subsecretária da Melhor Idade Márcia Real, prefeito Dr. João, gerente de Operações da Água dos Rios José Fernando, chefe dos escoteiros Roberto César e secretário de Ambiente e Sustentabilidade André Mazoni - DÉBORA VITÓRIA

Publicado 22/03/2022 16:06

O Dia Mundial da Água, 22 de março, foi celebrado em São João de Meriti com ações de conscientização e alerta. Em evento no Horto Municipal, a Prefeitura de Meriti, via Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, reuniu representantes e alunos do município, que plantaram mudas de árvores nativas.



A concessionária Águas do Rio também esteve presente, entregou panfletos para alertar sobre a importância da água e ensinou crianças a evitar o consumo em excesso.



“A água tem uma importância gigante. Não só nos rios que correm por cima da terra, mas as águas subterrâneas. A gente precisa preservar isso e fazer o máximo possível para não degradar tanto as nossas águas. Temos que colocar isso em primeiro lugar para deixarmos um futuro melhor para os nossos filhos e netos”, comentou o secretário André Mazoni.



A ação contou com a participação do prefeito Dr. João, do secretário da pasta André Mazoni, do secretário de Trânsito Bebeto, da subsecretária da Melhor Idade Márcia Real, do subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelo Rosa e de representantes de vários setores da sociedade.

"Não poderia deixar de vir aqui em um dia tão importante como esse, o Dia Mundial da Água. Fico muito feliz com a presença de todos vocês e de todas as autoridades. Graças a Deus nós estamos com uma nova concessão de água assumindo em São João de Meriti. Estamos revisando as estruturas para que todas voltem a funcionar e todo mundo tenha água em casa" disse o prefeito Dr. João.