O acompanhamento acontece na Unidade de Saúde do Parque Araruama, das 9h às 16h - Divulgação/ PMSJM

Publicado 21/03/2022 23:34

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti segue realizando atendimento às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, para a realização do acompanhamento periódico, com a medição de peso e altura.



Nesta terça-feira, 22, das 9h às 16h, a pasta estará na Unidade de Saúde do Parque Araruama, para atender a população.



A pasta solicita os beneficiários que não percam esta oportunidade de manter o benefício em dia.