Da esquerda para a direita: Bernard Soares, secretário de Comunicação e Eventos; André Mazzoni, secretário de Ambiente e Sustentabilidade; Márcio Magalhães, secretário de Administração; Rodrigo Pit, vereador; Marcinho da Cesta básica, vereador; Valdecy da Saúde, deputado estadual; Prefeito Dr. João; DrªMalu, subsecretária de Saúde; Marcia Real, subsecretária da Melhor Idade; Ana Meriti, secretária de Trabalho e Renda; Fabricía Helena, secretária de Controle Interno; Almerinda de Carvalho, secretária de Assistência Social; Jamil Malafaia, secretário de Ciência e Tecnologia; Jerry Barreto, secretário da Casa Civil, Bebeto, secretário de Trânsito e Transporte; Oswalmir Pacheco, secretário de Fazenda; Joãozinho, secretário de Serviços Públicos, Alex Heinz, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão e Dinho Meriti, secretário de Esporte e Lazer - Deborah Vitoria

Publicado 23/03/2022 21:57

A Prefeitura de São João de Meriti realiza, nesta quinta-feira, dia 24, a ação Transparência, com o objetivo de mostrar à população quais foram os feitos realizados pela prefeitura nesses 15 meses de governo. O encontro acontece no Colégio Malvina, na Estrada São João Caxias, n°2323, Parque Analândia, às 18h.



O prefeito Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, secretários e vereadores irão apresentar e discutir os principais assuntos do município com os moradores.



Asfaltamento da cidade, ampliação do número de vagas nas escolas municipais com inauguração de creches e municipalização de escolas particulares, reabertura do laboratório de tuberculose, reforço no quadro de profissionais que atuam na atenção básica de saúde, apresentação do projeto Cresce mais Meriti, o início das obras do Complexo Esportivo e do Centro de Reabilitação Física e Intelectual, pavimentação de mais de 20km de ruas e 90% da cidade iluminada com lâmpadas de LED foram algumas das ações apresentadas nas últimas edições.



Prefeito Dr. João Deborah Vitoria

“Estamos presenciando um momento jamais visto em nossa cidade no âmbito político. Possuímos o melhor centro público de imagens do Rio de Janeiro. Na próxima semana iniciaremos as obras do terceiro e do quarto andares do nosso hospital municipal, também estamos investindo na educação e na economia. Em 2021 fomos eleitos como o terceiro município que mais gerou empregos. Muitos duvidaram, mas agora no segundo mandato estamos zerando as nossas pendências. Atualmente todos os nossos aposentados estão com seus pagamentos em dia, o que pode ser considerado um marco na história de Meriti”, afirmou o prefeito Dr. João.