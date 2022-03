Em Meriti, ciclovia de Tomazinho ganha nova iluminação e bairros recebem obras da pavimentação asfáltica | São João de Meriti | O Dia

Prefeitura de Meriti leva asfalto para ruas da cidade - Divulgação/ PMSJM

Publicado 24/03/2022 12:17

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semob), levou o programa Asfalto Novo para três regiões da cidade. Nesta quarta-feira, dia 23, os agentes atuaram na Avenida Pernambucana, no Jardim Meriti, na Rua do Ferro, Parque Alian, e na Rua Luiz Alves Cavalcante, em Vilar dos Teles, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do cidadão meritiense.



A moradora do Parque Alian, Flávia de Souza comentou que o bairro estava precisando dos serviços e agradeceu o trabalho dos agentes: “Tenho observado com mais frequência os serviços da prefeitura. Aqui onde moro estava precisando dessas melhorias, assim como todas as ruas da nossa cidade. Agradeço ao Dr. João, Deputado Valdecy da Saúde e vereadores pelos serviços”.



Ciclovia de Tomazinho



Após pedido de munícipes, a ciclovia de Tomazinho começou a receber equipamentos para instalação da nova rede de iluminação pública. Os serviços serão realizados desde Éden até a região de Tomazinho.



Segundo a vereadora Letícia Costa, moradores solicitaram o serviço tendo em vista falta de iluminação no local que colaborou para o aumento de ações ilícitas e criminosas na região. Com as melhorias, a população poderá desfrutar de um novo ambiente de lazer em dos principais bairros da cidade.



“Gostaria de agradecer ao nosso Prefeito Dr. João, ao nosso Chefe de Divisão de Iluminação Pública - o PC e ao nosso Deputado Estadual Valdecy da Saúde por ter atendido mais uma solicitação do nosso mandato e da população meritiense”, comentou a vereadora Letícia.



A pasta informou que a Semob vem realizando intervenções em diversos pontos da cidade, especialmente nas vias de maior circulação. As operações continuarão e a população pode enviar mensagens via WhatsApp 99973-4333 ou disque-serviços públicos 3752-3852, para solicitações de serviços.