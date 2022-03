Prefeito Doutor João e Deputado Valdecy da Saúde - Divulgação

Publicado 25/03/2022 17:24 | Atualizado 25/03/2022 17:31

Na noite de ontem, 24/3, no Parque Analândia, a Prefeitura de São João de Meriti realizou mais uma prestação de contas dos 15 meses do segundo mandato do prefeito Dr. João. Junto com ele, o deputado estadual Valdecy da Saúde, secretários, subsecretários e vereadores falaram aos moradores que lotaram a quadra da escola.



A chegada de grandes empresas e multinacionais, a aquisição de equipamentos de última geração para a Saúde, a quitação das folhas de pagamento dos aposentados, a duplicação dos viadutos do Shopping Grande Rio, a ampliação do número de vagas ofertadas pela rede municipal de ensino foram algumas das ações apresentadas.

O deputado estadual Valdecy da Saúde destacou o importância da parceria entre ele, o governador Claudio Castro e o prefeito Dr. João para o município: “Juntos estamos honrando os votos que nos foram confiados e mudando a história de São João de Meriti. Investimentos sem limites estão sendo aplicados aqui. Hoje, 90% das nossas ruas estão asfaltadas, iluminadas e pavimentadas, estamos nos destacando no ramo da empregabilidade tanto é que em 2021 fomos considerados pela Firjan como terceiro município da Baixada Fluminense que mais gerou empregos. Nossos munícipes terão orgulho de dizer que moram em Meriti”.



Já o chefe do executivo municipal, Dr. João, reafirmou o seu compromisso em trabalhar com total dedicação à tarefa de mudar a história de São João de Meriti, “ao longo desses 15 meses estamos vivenciando um momento único. E todas essas melhorias só estão acontecendo porque temos um governador que não mede esforços para investir em nosso município e atender todas as demandas apresentadas pelo Valdecy. Nunca um governador teve seu olhar voltado e investiu tanto em nosso município e na Baixada, quanto o Claudio Castro”.





A moradora Simone Pinto, 45 anos, falou sobre a ação: “A prestação de contas está sendo de grande relevância para a população, há transparência informação e sobre os investimentos enviados para o nosso município. Em gestões passadas jamais aconteceu algo assim. As melhorias são reais, Hoje, o Parque Analândia está quase todo asfaltado, pavimentado, tivemos uma grande melhoria na saúde, na educação e no saneamento básico local ao longo desses 15 meses. E eu só tenho que agradecer ao deputado Valdecy e ao prefeito Dr.João. ”

A próxima reunião será realizada no Jardim Meriti, nesta segunda-feira (28/3), às 18h, na Escola Municipal Professor Jansen Pereira de Melo.