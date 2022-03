Prefeitura de São João de Meriti realiza quarta edição do "Dia P" - Beto Oliveira

Publicado 28/03/2022 21:49

A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, realizou a quarta edição do evento “Dia P”, na Praça do Rodo, no Jardim Metrópole. O evento foi totalmente dedicado aos cuidados com os animais, com o lançamento da “Raspadinha Animal”.



Na ação foram realizados 1.531 atendimentos. Entre eles, 555 aplicações de vacina antirrábica e 298 orientações veterinárias.



A “Raspadinha Animal”, iniciativa do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, em parceria com a Loterj e o RioSolidário, tem o objetivo de beneficiar projetos sociais ligados à causa animal.



"Essa parceria é muito importante, gostaria de agradecer muito ao prefeito, meu irmão Dr. João, ao deputado estadual Valdecy da Saúde por essa oportunidade e à Luciene que faz essa coordenação junto com o nosso RJPET. Essa parceria tem tudo para dar certo, estamos ajudando os nossos melhores amigos, gatinhos e cachorrinhos, a arrumarem um novo lar. Todo valor será revertido para a promoção de outras ações", afirmou o secretário.



Da esquerda para a direita: Otávio Teixeira, presidente da Loterj; Marcelo Queiroz, secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Estado do Rio e a subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal Beto Oliveira

A tutora Isabelle Santos, 23 anos, destacou a importância da ação: “Está sendo um excelente trabalho, tudo muito bem explicado. É a primeira vez que participo de um evento dessa proporção. Além de ajudar a conscientizar a população local. Espero que isso seja realizado com mais frequência em todos os municípios e bairros para atender os animais.”



Durante todo o ano a subsecretaria realiza outras ações, tais como: vacinação antirrábica, cadastramento de protetores e de ONGs e averiguação de denúncias.

“Estamos na quarta edição do Dia P, dessa vez na praça do Rodo em Jardim Metrópole. É uma grande alegria ver os tutores de PETs, com todo carinho, protegendo as patinhas do solo quente. Mais de 150 animais tomaram banho, cortaram as unhas e tosaram os pelos. Deixo aqui meu agradecimento especial ao prefeito Dr. João, responsável por toda essa pasta, por ter dito: ‘sim, é hora de São João de Meriti olhar para a causa animal’, e ao nosso deputado Valdecy da Saúde”, comentou a subsecretária de Promoção e Bem-Estar Animal, Luciene Maria.



Em caso de dúvidas, entre em contato por meio do Petsapp: (21) 99813-3737