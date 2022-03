Palestras em escolas marcam a Semana da Água na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 30/03/2022 18:46

Na Semana Mundial da Água, representantes da Águas do Rio estiveram na Escola Municipal Professor Jansem Pereira de Melo, em São João de Meriti, para palestrar sobre o consumo consciente e deram dicas de uso racional da água.



A reflexão foi destinada às crianças e adolescentes da escola. Representantes da empresa fizeram dinâmicas e deram brindes a quem interagiu e participou das atividades propostas.



Sheila Barros, professora e gestora da unidade ficou feliz com a repercussão das palestras no colégio. “A Águas do Rio fez uma grande diferença no nosso trabalho de conscientização com os alunos. Trazer para o debate em sala de aula a ideia de preservação desse bem natural, por conta das questões ambientais que enfrentamos atualmente, é muito importante. É desde pequeno que se aprende. A escola é o espaço adequado e ideal para isso, a fim de que todos possam ter a noção de como usar da melhor maneira esse recurso essencial para a vida no planeta”, afirmou.

Sheila Barros, professora e gestora da Escola Municipal Professor Jansem Pereira de Melo, em São João de Meriti Divulgação



Diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini destacou que crianças e adolescentes conscientes são promessas de um futuro melhor. "Aproveitamos essa data tão especial para conscientizá-los de que pequenas mudanças de hábitos fazem grandes diferenças".