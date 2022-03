5 toneladas de barricadas foram retiradas das ruas da comunidade Vila Ruth - Divulgação/ PMERJ

Publicado 29/03/2022 23:52

Policiais militares do 21º BPM removeram aproximadamente 5 toneladas de barricadas erguidas por criminosos em ruas da comunidade Vila Ruth, em São Joao de Meriti.



Segundo o comandante do Batalhão, o objetivo da operação foi trazer de volta o direito de ir e vir da população local, além de restabelecer a prestação de serviços públicos essenciais.



“O foco sempre será no intuito de mitigar o crescimento do narcotráfico e a subversão na região, permitindo que toda população local tenha a certeza e confiança que as ações feitas trazem paz e segurança para todos”, destacou em post o 21º BPM.



A ação foi concluída de forma pacífica, sem ataques ou confrontos.