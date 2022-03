Secretários, subsecretários e vereadores participaram da reunião - Beto

Publicado 29/03/2022 20:11

A Prefeitura de São João de Meriti realizou mais uma ação de Transparência. Desta vez, o encontro para apresentar aos moradores quais foram os principais feitos realizados pelo governo municipal nesses 15 meses do segundo mandato foi realizado no Colégio Prof. Jansen Pereira de Melo, no Jardim Meriti.



O prefeito Dr. João, o deputado estadual Valdecy da Saúde, secretários e vereadores apresentaram algumas ações que estão sendo realizadas na cidade: crescimento do município, início de grandes obras na rede municipal de Saúde, quitação das folhas de pagamento dos aposentados, municipalização e construção de unidades escolares, destaque no ramo da empregabilidade e recebimento de verbas estaduais que promoverão grandes mudanças na cidade.



Público presente Deborah Vitória

Na busca de melhorar a qualidade de vida dos munícipes, Valdecy da Saúde destacou a importância da parceria com o governador Claudio Castro: "Acabou a era do eu, agora é a era do nós e juntos vamos deixar o maior legado da história de São João de Meriti. Faço questão de frisar, com orgulho, que tenho honrado cada voto que recebi. Em apenas 15 meses de gestão já promovemos grandes mudanças na cidade, graças a cada munícipe que nos confiou o seu voto. Hoje, podemos afirmar que fazemos parte de um governo que vem transformando a vida das pessoas".



Deputado estadual Valdecy da Saúde e o prefeito Dr. João Deborah Vitória

O prefeito Dr. João relembrou e apresentou uma lista de melhorias que estão por vir e reafirmou o seu compromisso de honrar cada voto recebido. "Com muita determinação, estamos vencendo mais uma etapa do meu segundo mandato. Conseguimos verbas que garantem todos os equipamentos dos terceiro e do quarto andares do Hospital Municipal e 90% dos equipamentos da maternidade municipal. Vamos fazer a reforma completa do Centro de Saúde Doutor Aníbal Viriato, modernizar o PAM de Éden, informatizar e climatizar todas as unidades escolares do município. Tudo isso foi possível graças à participação ativa do governo estadual e federal, juntos estamos trazendo muitos recursos para minha tão querida São João de Meriti".



O morador Claudio da Silva, 48 anos, falou sobre as melhorias presenciadas em seu bairro: "Este governo tem apresentado muitas mudanças positivas para a cidade. Vejo isso na saúde, na educação, na construção de área de lazer para as crianças, entre outros feitos. Estão fazendo muito pelo povo meritiense".