Publicado 01/04/2022 15:48

A Prefeitura de São João de Meriti realizou o encerramento do Mês da Mulher no espaço EmpoderaEla – O Poder Feminino no Empreendedorismo. Ao todo, mais de 500 pessoas visitaram o espaço localizado no Shopping Grande Rio e 55 empreendedoras participaram do evento.



Ao longo de todo o mês de março foram realizadas palestras e rodas de conversas, entre outros serviços exclusivos para o público feminino.



A secretária de Indústria e Comércio, Andrea Lacerda, falou sobre a importância da ação: “Esse evento foi de grande relevância para as mulheres que estão iniciando no empreendedorismo. A junção entre a prefeitura e o shopping deu a oportunidade de elas serem vistas e capacitadas”.



A ação foi promovida pela Prefeitura de São João de Meriti, por meio das Secretarias de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Trabalho e Renda, Indústria e Comércio e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), em parceria com o Shopping Grande Rio.



Da esquerda para a direita: Miriam Rodrigues, subsecretária de Turismo, da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial; Andrea Lacerda, secretária de Indústria e Comércio e Ana Meriti, secretária de Trabalho e Renda Elias Nicácio

A superintendente do CEAM, Liliana Castro, destacou o trabalho desenvolvido pelo órgão durante a ação: “O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, um dos articuladores de políticas para mulheres no âmbito municipal, exerceu um papel fundamental na reinclusão dessas pessoas também no ramo do empreendedorismo, com participação ativa em rodas de conversa e com oferta especializada de orientação para as participantes”.



O CEAM funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Defensor Público Zilmar Pinaud, 122, Vilar dos Teles.