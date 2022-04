Da esquerda para a direita: vereador Dudu Padrinho, deputado estadual Valdecy da Saúde, prefeito Dr. João, secretário de Trânsito Bebeto e vereador Jefferson Martin - Beto Oliveira

Da esquerda para a direita: vereador Dudu Padrinho, deputado estadual Valdecy da Saúde, prefeito Dr. João, secretário de Trânsito Bebeto e vereador Jefferson MartinBeto Oliveira

Publicado 01/04/2022 13:24 | Atualizado 01/04/2022 13:25

A Prefeitura de São João de Meriti entregou para população mais uma área de lazer com iluminação, aparelhos para exercícios ao ar livre, brinquedos e uma churrasqueira. A Praça do Morro dos Paraíbas, que será batizada com nome de Pastor Otonelson Pereira dos Santo, foi inaugurada, nesta quinta-feira (31), após passar por obras.



O morador Evaldo Nicácio declarou “Estava uma lixeira danada aqui, arrumaram, limparam e agora está bonita graças à prefeitura e ao Dr. João. Isso traz benefício para as crianças brincarem sem se machucar. Agradeço ao prefeito que está trabalhando para a população”.



A área recebeu nova iluminação, aparelhos para exercícios ao ar livre, brinquedos e uma churrasqueira Beto Oliveira

O deputado estadual Valdecy da Saúde parabenizou o prefeito Dr. João, destacando sua conduta à frente da Prefeitura de São João de Meriti: “Com muito trabalho conseguimos entregar mais uma praça para o lazer dos moradores. Um prefeito que pegou a cidade toda destruída e com muito amor no coração conseguiu fazer um lindo trabalho e montou um ótimo secretariado”.



O prefeito Dr. João falou sobre a reforma: “Foi um primeiro mandato muito difícil. Agora, no segundo a situação está mais leve, as dívidas foram pagas e as finanças colocadas em dia. Pagamos os aposentados, uma das promessas que eu fiz e consegui cumprir. Hoje temos uma prefeitura que está em dia com os funcionários. Com a ajuda do governo do estado, estamos melhorando e deixando um legado positivo cada vez maior para Meriti”.



Ao longo do ano outras comunidades também foram contempladas com serviços da prefeitura como asfalto, urbanização, iluminação, obras de infraestrutura e diversas outras melhorias para o bem- estar da população.



O secretário de Trânsito Bebeto comentou: “Estou muito emocionado nesse momento. Gostaria de parabenizar o prefeito, o deputado Valdecy e todo o secretariado de Meriti. Neste bairro as ruas estavam deterioradas, não subia caminhão de lixo, ambulância, não subia nada. Aqui não tinha água na parte alta e hoje, depois dos trabalhos feitos, tem água à vontade. O prefeito e o deputado Valdecy cumpriram a palavra e hoje a praça foi revitalizada, tem asfalto e iluminação”.