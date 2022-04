Representantes da pasta marcaram presença no evento - Divulgação/ PMSJM

Publicado 31/03/2022 22:49

A Secretaria de Saúde em parceria com a Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Prefeitura de São João de Meriti realizou na manhã desta quarta-feira, 30 de março, o primeiro encontro para tratar sobre a elaboração do Plano da Primeira Infância no município.



A reunião teve como objetivo promover propostas de ação intersetorial entre as pastas para ampliar a rede de luta contra o desparecimento de crianças.