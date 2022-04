São João de Meriti

Praça do Morro dos Paraíbas é inaugurada com aparelhos modernos e nova iluminação

A ação contou com a participação do prefeito de Meriti Dr. João, do deputado estadual Valdecy da Saúde e demais representantes

Publicado 01/04/2022 13:24 | Atualizado há 3 dias