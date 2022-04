Homem é preso com pistola e drogas em Meriti - Divulgação/ 21º BPM

Homem é preso com pistola e drogas em MeritiDivulgação/ 21º BPM

Publicado 04/04/2022 20:33

Policiais militares do 21º BPM prenderam um homem com uma pistola e drogas no Centro de São João de Meriti. A ação aconteceu na manhã do último sábado, 2 de abril.



Segundo informações dos agentes, o suspeito tentou fugir ao se deparar com uma equipe em patrulhamento pela região e após o cerco tático, ele foi alcançado.



Com ele também foram encontrados um carregador e munições.



PMs do 21º também encontraram um carregador e munições Divulgação/ 21º BPM

O material e o preso, que não teve a identidade divulgada, foram levados para a 54ªDP.