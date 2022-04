Idosos com 80 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço contra a covid-19 em São João de Meriti - PMSJM

Publicado 04/04/2022 19:20

Idosos com 80 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço contra a covid-19 em São João de Meriti. O intervalo para receber essa dose é de 4 meses a contar da primeira dose de reforço. Seis pontos espalhados pela cidade realizam o atendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 15h, e aos sábados, das 8h às 12h.



A pasta reforça que todos os seis pontos de vacinação estão aplicando a primeira e segunda dose, além da dose de reforço e a segunda dose da dose de reforço.



No momento da imunização é necessário levar documento de identidade com foto e CPF ou cartão do SUS. Documentos digitais serão aceitos se acompanhados da identidade com foto. Nos casos das crianças com comorbidade e com deficiência, apresentar laudo médico ou documento que comprove a condição.



Quem recebeu a dose única da Janssen, há pelo menos quatro meses, já pode tomar a vacina de reforço. A dose para esse público está sendo aplicada exclusivamente na Paróquia Nossa Senhora da Glória.



Confira a seguir a lista com os endereços dos pontos de vacinação:



USF Tibagi

USF de Vila São João

ESF da Vila Tiradentes

USF da Vila União

Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Paróquia Nossa Senhora da Glória