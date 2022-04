Abertura do programa Pequeno Cidadão Meritiense, no CIEP 132 Municipalizado São João Bosco, em Éden - Divulgação/ PMSJM

Abertura do programa Pequeno Cidadão Meritiense, no CIEP 132 Municipalizado São João Bosco, em ÉdenDivulgação/ PMSJM

Publicado 05/04/2022 23:31 | Atualizado 05/04/2022 23:32

A Secretaria de Trabalho e Renda em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São João de Meriti realizou, na manhã desta terça-feira, 5/4, a abertura do programa Pequeno Cidadão Meritiense, facilitando o acesso de crianças e de adolescentes, com idade entre seis meses e 16 anos, matriculadas na rede municipal de ensino de São João de Meriti, à emissão do RG (Registro Geral).



A primeira etapa da ação acontece no CIEP 132 Municipalizado São João Bosco, em Éden, até o dia 8/4, das 9h às 15h.



Para a pasta, além de garantir a cidadania dos jovens, a medida combate o desaparecimento infantil.

A Secretária de Trabalho e Renda de São João de Meriti, Ana Meriti, marcou presença na abertura da ação Divulgação/ PMSJM



Como realizar a emissão da identidade?



Menores de 16 anos precisam estar acompanhados de seus pais ou responsáveis legais. Também é necessário a apresentação da certidão de nascimento (original ou cópia autenticada) e RG original dos pais ou responsáveis.



Segunda via de identidade:



Para solicitar a segunda via da identidade para crianças é necessário pagar um taxa. O cidadão que provar hipossuficiência financeira poderá ser beneficiado pela isenção, mas isso só será avaliado pelos atendentes.



Serviço: Emissão de RG para alunos do Ciep 132 Municipalizado João Bosco.

Endereço: Rua Manuel Veloso, s/nº Éden.

Idade: entre 6 meses e 16 anos.

Data: entre 5 e 8 de abril.

Horário: das 9h às 15h.



